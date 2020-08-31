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سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان للمرة الثانية في أسبوعين

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سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان للمرة الثانية في أسبوعين
Reuters US NAVY
طراد أمريكي في بحر الصين الجنوبي (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الاثنين، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق تايوان في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين، وتأتي في خضم التوتر المتصاعد بين بكين وواشنطن.

وأضافت الوزارة أن مدمرة أمريكية، لم تذكر اسمها، أبحرت باتجاه الجنوب عبر المضيق الضيق الحساس ولا تزال تبحر جنوبا.

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وتابعت الوزارة أن السفينة كانت في "مهمة عادية" وأن الوضع "طبيعي"، دون أن تكشف تفاصيل.

وعبرت المدمرة الأمريكية "موستين" المزودة بصواريخ موجهة المضيق في 18 أغسطس، فيما وصفه الجيش الصيني بالتحرك "الخطير للغاية".

وتعزز الصين والولايات المتحدة أنشطتهما العسكرية في المنطقة، وذلك حول تايوان التي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها وفي بحر الصين الجنوبي محل النزاع.

المصدر: "رويترز"

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