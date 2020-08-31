محادثات مرتقبة مطلع سبتمبر بين لافروف ونظيره البيلاروسي في موسكو

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه من المقرر أن تجري محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والبيلاروسي فلاديمير ماكي في 2 سبتمبر في موسكو.

وأضافت زاخاروفا، اليوم الاثنين: "في الثاني من سبتمبر، من المتوقع إجراء محادثات بين وزيري الخارجية الروسي والبيلاروسي في موسكو".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في موسكو قبل حلول منتصف سبتمبر.

المصدر: تاس