كوشنر من الإمارات: أشكر السعودية لموافقتها على مرور الرحلة إلى أبوظبي في أجوائها

شكر مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، لدى وصول الطائرة الإسرائيلية إلى الإمارات، السعودية لموافقتها على مرور الرحلة إلى أبوظبي في أجوائها.

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وقال كوشنر لدى هبوط الطائرة التي تقل وفدين إسرائيليا وأمريكيا، إن الفلسطينيين لا يمكنهم الركون إلى الماضي وعليهم القدوم إلى مائدة المفاوضات.

وأضاف مستشار ترامب أن الولايات المتحدة يمكنها الحفاظ على تفوق عسكري نوعي لإسرائيل في المنطقة بينما تدعم علاقات واشنطن مع الإمارات، مشددا على أن بلاده تعتبر إيران أكبر تهديد في المنطقة.

وقال كوشنر من أبوظبي إن السلام الذي أبرمه القادة الإماراتيون والإسرائيليون مرغوب فيه أيضا من شعبيهما.

وحطت اليوم الاثنين طائرة "بوينغ" التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في مطار أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف بين البلدين.

المصدر: رويترز