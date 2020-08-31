انتخابات الجبل الأسود.. الحزب الحاكم يفوز دون أغلبية

فاز الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الجبل الأسود بزعامة رئيس البلاد ميلو ديوكانوفيتش، بهامش ضيق في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات اليوم الاثنين.

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وأوضحت اللجنة بعد فرز كل الأصوات، أن حزب ديوكانوفيتش الموالي للغرب حصل على 35,06% من الأصوات، بينما نال التحالف المعارض "من أجل مستقبل الجبل الأسود" المكون بشكل أساسي من الأحزاب القومية الصربية التي تسعى لعلاقات أوثق مع روسيا وصربيا، 32,55% من الأصوات.

وجاء تحالف "السلم هو قوميتنا" وهو تحالف أحزاب وسطية تعارض حزب ديوكانوفيتش أيضا، في المرتبة الثالثة مع 12,53% من الأصوات، بينما حصد تحالف آخر بزعامة الخضر من "عمل الإصلاح الموحد" 5,53% من الأصوات، متقدما على تجمع "الاشتراكيون الديمقراطيون لإيفان برايوفيتش" الذي نال 4,1%.

وتشير هذه النتائج إلى أن حزب ديوكانوفيتش لم يحصل على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، ليبقى أمر الحكومة الجديدة مرهونا بمآلات المفاوضات بين الكتل البرلمانية.

وكان ائتلاف "من أجل مستقبل الجبل الأسود" قد أعلن الليلة الماضية عن فوزه ودعا زعيمه زدرافكو كريفوكابيتش إلى تشكيل حكومة خبراء بعد الانتخابات، إلا أن ديوكانوفيتش، الحاكم منذ أكثر من 30 عاما، رفض الاعتراف بالهزيمة ودعا لانتظار النتائج الرسمية.

المصدر: وكالات