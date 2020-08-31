لوكاشينكو: يجب إنشاء نظام غير مرتبط بالرئيس في بيلاروس

اعترف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في لقاء مع رئيس المحكمة العليا في البلاد فالنتين سوكالو، بأن النظام الاجتماعي الحالي، يتسم بطابع استبدادي جزئيا.

وأعلن لوكاشينكو، الحاجة إلى بناء نظام لا يرتبط بشخصية الرئيس.

وطلب ألكسندر لوكاشينكو، من رئيس المحكمة العليا الانضمام إلى عملية تغيير دستور البلاد.

وقال لوكاشينكو: "أعتقد أنه على الرغم من أن منظومة ترتيب الحياة الاجتماعية لدينا، تعتبر استبدادية إلى حد ما، فإن الرئيس مع ذلك يرعى المحاكم ويحميها. لكن هذه لحظة شخصية، ونحن بحاجة للتأكد من أن النظام ليس مرتبطا بشخص، بما في ذلك بلوكاشينكو. لذلك، أعتقد أنه يجب أن نعكس في الدستور الجديد بشكل لائق النظام القضائي في البلاد".

في وقت سابق، أعلن لوكاشينكوعن استعداده للتنازل عن جزء من السلطات الرئاسية، ولكن فقط في إطار الإصلاح الدستوري.

وقال إن الانتخابات الجديدة غير ممكنة إلا بعد اعتماد الدستور الجديد لبيلاروس.

المصدر: تاس