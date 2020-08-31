دبلوماسي أوروبي يكشف عن "إغراءات " أوروبية لتركيا لتخفيف التوتر شرق المتوسط

دعت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين إلى الحوار مع تركيا، وطالبت بأن تمتنع أنقرة عن اتخاذ خطوات أحادية تؤجج التوتر في شرق المتوسط.

وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي: "وإذا لم يؤت الحوار ثماره، تحرك بالفعل نحو العقوبات".

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وذكر دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي في تصريح منفصل يوم الجمعة، مشترطا عدم نشر هويته، "كما توجد عصا (العقوبات) سيكون هناك جزر لجعل تركيا تنخرط بجدية في حوار. هذا الجزر قد يكون إحراز تقدم على صعيد اتحاد جمركي جديد ومزيد من الأموال لبرنامج اللاجئين".

يأتي ذلك بعدما بحث وزراء خارجية الاتحاد وعددهم 27 وزيرا الأسبوع الماضي التوتر بين اليونان وقبرص، وهما من أعضاء التكتل، وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان في تصريحات صحفية: "الاتحاد الأوروبي يدعم سبل الحوار شرق المتوسط لكنه مصمم على فرض الاحترام والتعامل بالصرامة اللازمة إذا اقتضت الضرورة بما في ذلك فرض عقوبات على تركيا".

وأضاف لودريان أن انتهاك المجال البحري لدولة عضو أمر غير مقبول، وأن على الاتحاد أن يتخذ جماعيا القرارات اللازمة.

وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين اليونان وتركيا بسبب التنقيب عن موارد النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وتختلف الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي على بداية ونهاية الجرف القاري لكل منهما.

المصدر: روتيرز