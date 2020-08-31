روسيا تقرر طرد ثلاثة من سفارة سلوفاكيا في موسكو

قالت الخارجية الروسية، إنه تم استدعاء السفير السلوفاكي بموسكو بيتر بريبوتن إلى الوزارة اليوم، لإبلاغه بقرار طرد ثلاثة دبلوماسيين سلوفاك من موسكو.

وأضافت الوزارة، في بيان لها: "في 31 أغسطس، تم استدعاء سفير سلوفاكيا لدى روسيا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم له احتجاج شديد على الطرد الذي لا أساس له لثلاثة موظفين دبلوماسيين من السفارة الروسية في سلوفاكيا في وقت سابق من أغسطس".

وتابعت الخارجية الروسية: "نعتبر خطوة براتيسلافا غير ودية وتتعارض مع الروح التقليدية للتعزيز البناء للعلاقات بين بلدينا".

وقالت الوزارة: "تم إبلاغ السفير، أن الجانب الروسي، ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، قرر طرد ثلاثة موظفين دبلوماسيين من سفارة سلوفاكيا في موسكو من الأراضي الروسية".

في 10 أغسطس، أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية طرد ثلاثة دبلوماسيين روس من براتيسلافا للاشتباه في قيامهم بالتجسس.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش، إن القرار مرتبط بمقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي العام الماضي في برلين.

المصدر: تاس