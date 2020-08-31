بيسكوف: أوكرانيا قررت "نكاية بجدتها تجميد أذنيها" وألغت التعليم بالروسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف إن سلطات أوكرانيا قررت تطبيق المثل "نكاية بجدتها جمدت أذنيها" بقراراها اعتبارا من 1 سبتمبر نقل جميع المدارس إلى اللغة الأوكرانية.

وأضاف أن القرار يعني حرمان السكان الناطقين بالروسية من فرصة الدراسة باللغة الروسية.

وأعرب بيسكوف عن اعتقاده بأن سلطات أوكرانيا ستمنع أي خطوات إنسانية، يتخذها الجانب الروسي لتنظيم التعليم باللغة الروسية هناك.

وقال بيسكوف: "يمكننا فقط التعبير عن الأسف، لكن لا يمكننا اتخاذ أي خطوات إنسانية، لأن أي خطوات ستلاقي ببساطة، اعتراضا من الجانب الأوكراني".

المصدر: تاس