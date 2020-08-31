الكرملين يعلق على تقرير عن مكالمة "فائتة" من بوتين لترامب

نفي الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ما تناقلته وسائل إعلام حول "اتصال هاتفي فائت" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" إنه "من المستحيل تقنيا تفويت مكالمة تم التوافق بشأنها مسبقا".

جاء هذا التعليق بعد أن زعم نيك تيموثي، الرئيس السابق لديوان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، بأن ترامب ذات مرة غضب لتفويته مكالمة هاتفية مع بوتين.

وقال تيموثي، حسبما نقلت عنه مجلة "نيوزويك"، إن ترامب صرخ عام 2017 في وجه مايكل فلين، مستشاره لشؤون الأمن القومي حينذاك، لأنه لم يبلغه بالمكالمة.

المصدر: "نوفوستي"