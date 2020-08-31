بيسكوف: بوتين ولوكاشينكو سيلتقيان في موسكو قبل منتصف سبتمبر

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في موسكو قبل حلول منتصف سبتمبر.

وأضاف ممثل الكرملين، ردا على سؤال حول توقيت زيارة لوكاشينكو إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين: "يتم تنسيق المواعيد، لكن الرئيسين اتفقا أمس على أن اللقاء سيعقد في الأسابيع المقبلة. وبناء عليه، سيعقد الاجتماع بينهما في غضون أسبوعين".

يوم أمس الأحد، ذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين، أن بوتين ولوكاشينكو اتفقا في محادثة هاتفية على عقد اجتماع في موسكو في الأسابيع المقبلة.

المصدر: تاس