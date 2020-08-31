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بوتين وآبي يشددان على أهمية تعزيز حسن الجوار بين روسيا واليابان

أخبار العالم

بوتين وآبي يشددان على أهمية تعزيز حسن الجوار بين روسيا واليابان
Sputnik
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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني المستقيل شينزو آبي، في اتصال هاتفي، على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز علاقات حسن الجوار بين البلدين.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "شدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز علاقات حسن الجوار بين روسيا واليابان لصالح شعبي البلدين، والأمن ولمصلحة الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها".

ونوه البيان، بأن الرئيس بوتين، شكر آبي، الذي عقد معه 26 اجتماعا شخصيا، على العمل المشترك ومساهمته الشخصية الكبيرة في تطوير التعاون الثنائي.

 وقال بيان الكرملين، إن "رئيس الحكومة اليابانية قدر عاليا، السنوات العديدة من التفاعل البناء مع الرئيس بوتين". وأشار البيان، إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الروسي.

المصدر: تاس

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