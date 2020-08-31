لاتفيا تعلن إلغاء زيارة لوكاشينكو إلى ريغا

قال وزير خارجية لاتفيا إدغارز رينكيفيتشس، اليوم، إن زيارة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى ريغا، المخطط لها منذ أبريل الماضي، "حذفت من جدول الأعمال".

وأضاف الوزير: "في ضوء الأحداث الأخيرة في بيلاروس، ولأن لاتفيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لا تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الجمهورية، فإن هذه الزيارة لم تعد ممكنة، وقد تم حذفها من جدول الأعمال".

زيارة ألكسندر لوكاشينكو إلى لاتفيا، كان من المقرر إجراؤها في أوائل أبريل، لكنها تأجلت بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

واتفق الطرفان على تأجيل هذه الزيارة إلى موعد قريب آخر. وبعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، أفاد مكتب رئيس دولة لاتفيا بأنه لا توجد خطط ملموسة لتحديد موعد جديد لزيارة لوكاشينكو الرسمية إلى ريغا حتى الآن.

المصدر: تاس