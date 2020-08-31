وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تعلن تحملها المسؤولية عن قضية التحرش الجنسي في نيوزيلندا

قالت وزيرة الخارجية في كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-هوا بشأن قضية التحرش الجنسي التي تورط فيها دبلوماسي كوري جنوبي في نيوزيلندا، إنها ستتحمل المسؤولية بأي شكل من الأشكال عن القضية.

وفي اجتماع اللجنة البرلمانية للشؤون الدبلوماسية والتوحيد، قالت الوزيرة كانغ اليوم الاثنين، إنها ستتحمل المسؤولية السياسية.

وذكرت أنه منذ توليها منصبها، سعت إلى التعامل مع قضية التحرش الجنسي من حيث المبدأ أكثر من أي وقت مضى، لكن النتائج غير مرضية.

وأعربت الوزيرة عن تعاطفها مع الضحية النيوزيلندي لقضية التحرش الجنسي التي وقعت في أواخر عام 2017.

وفي اجتماع اللجنة الذي عقد يوم 25 أغسطس، كانت الوزيرة كانغ قد رفضت الاعتذار للشعب النيوزيلندي وضحية التحرش الجنسي.

وفيما يتعلق برفضها الاعتذار، قالت الوزيرة إنه كان هناك حاجة لمزيد من التحقق من القضية، مضيفة أنها كانت حذرة لأن الاعتذار العلني من الوزير له تداعيات سياسية ودبلوماسية وقانونية.

وكانت وزارة خارجية كوريا الجنوبية قد كشفت مطلع شهر أغسطس الجاري أنها أمرت دبلوماسيا كبيرا بالعودة من الفلبين إلى الوطن، بسبب ادعاء موظف محلي بسفارة بلاده في نيوزيلندا، باعتدائه جنسيا عليه أثناء عمله هناك.

المصدر: يونهاب