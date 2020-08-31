 
مباشر

وزير الخارجية الصيني يتوعد رئيس مجلس الشيوخ التشيكي بدفع "ثمن باهظ"

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني يتوعد رئيس مجلس الشيوخ التشيكي بدفع
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omub

توعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترشيل بـ"دفع ثمن باهظ" لزيارته الرسمية إلى تايوان.  

إقرأ المزيد
الرئيس الصيني: نكثف الجهود لمكافحة
الرئيس الصيني: نكثف الجهود لمكافحة "الميول الانفصالية" في التبت

وقال رئيس الدبلوماسية الصينية: "سنجعله يدفع ثمنا باهظا لسلوكه قصير النظر وانتهازيته السياسية".

وقال إن تحدي مبدأ "صين واحدة" هو بمثابة أن "تجعل نفسك عدوا لسكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة".

وشدد وزير الخارجية الصيني على أن بلاده حكومة وشعبا لن تتسامح مع مثل هذا "الاستفزاز السافر" من قبل رئيس مجلس الشيوخ التشيكي والقوى المعادية للصين التي تقف وراءه.

وكان رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترشيل، وصل إلى عاصمة تايوان تايبيه يوم الأحد، وصرح  بأن زيارته ستساعد في تطوير العلاقات التجارية مع تايوان، وأن جمهورية التشيك لن تنظر في اعتراضات بكين.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا