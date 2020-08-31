الهند: منعنا تحركا استفزازيا صينيا في المنطقة الحدودية

قالت وزارة الدفاع الهندية، الاثنين، إن القوات الصينية نفذت "تحركات استفزازية"، تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في المنطقة الحدودية مع الهند، لكن الجيش تمكن من إحباط هذه الأعمال.

وأضافت الوزارة: "في ليلة 29-30 أغسطس 2020، انتهكت وحدات من الجيش الصيني الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات العسكرية والدبلوماسية حول وقف المواجهة في شرق لاداخ، ونفذ الصينيون تحركات استفزازية من أجل تغيير الوضع الراهن هناك".

وتابعت الوزارة، في بيانها: "تمكنت القوات الهندية من منع هذا النشاط الصيني على الشاطئ الجنوبي لبحيرة بانجونج تسو، واتخذت إجراءات لتقوية مواقعنا وأحبطت النوايا الصينية لتغيير الوضع على الأرض من جانب واحد".

وشهدت الحدود بين الصين والهند تصعيدا في حدة التوتر في الآونة الأخيرة، وتواجه قوات الدولتين بعضها البعض منذ أوائل مايو الماضي في عدة مواقع بمنطقة لداخ الحدودية.

المصدر: تاس