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وفد تركي إلى روسيا لمدة يومين للتباحث حول ليبيا وسوريا

أخبار العالم

وفد تركي إلى روسيا لمدة يومين للتباحث حول ليبيا وسوريا
Reuters
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أفادت وزارة الخارجية التركية، بأن وفدا تركيا غادر البلاد اليوم الاثنين متوجها إلى موسكو، في زيارة تستغرق يومين لإجراء محادثات مع الجانب الروسي بشأن ليبيا وسوريا.

وقالت في بيان لها، إن الزيارة ستتم في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

وأضافت الوزارة، أن الوفد التركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال.

ووفقا لقناة "A Haber" التلفزيونية، يضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الدفاع التركية وجهاز المخابرات الوطني.

المصدر: تاس

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