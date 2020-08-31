ترامب يشير إلى الطريقة الوحيدة لوقف أعمال الشغب في بلاده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوة هي الطريقة الوحيدة لوقف أعمال الشغب المنتشر في البلاد حاليا.

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر": "الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف الذي يديره الديمقراطيون، في المدن حيث الجريمة، هي استخدام القوة".

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

وفي وقت سابق، دعا الرئيس ترامب، على خلفية الاضطرابات في بورتلاند الأمريكية، عمدة هذه المدينة، تيد ويلر، إلى استخدام الحرس الوطني لوقف أعمال الشغب والعنف في المدينة، وشجب ترامب تصرفات المتظاهرين.

اندلعت الاحتجاجات، بعد اغتيال الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في مينيابوليس، ولم تنحسر في بورتلاند للشهر الثالث. ومن وقت لآخر، تعلن الشرطة أن ما يحدث هو أعمال شغب وتقوم باعتقالات.

المصدر: نوفوستي