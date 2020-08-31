 
مباشر
عاجل
إصابات بانفجار في مطعم بأبو ظبي

ترامب يشير إلى الطريقة الوحيدة لوقف أعمال الشغب في بلاده

أخبار العالم

ترامب يشير إلى الطريقة الوحيدة لوقف أعمال الشغب في بلاده
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omtn

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوة هي الطريقة الوحيدة لوقف أعمال الشغب المنتشر في البلاد حاليا.

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر": "الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف الذي يديره الديمقراطيون، في المدن حيث الجريمة، هي استخدام القوة".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس ترامب، على خلفية الاضطرابات في بورتلاند الأمريكية، عمدة هذه المدينة، تيد ويلر، إلى استخدام الحرس الوطني لوقف أعمال الشغب والعنف في المدينة، وشجب ترامب تصرفات المتظاهرين.

اندلعت الاحتجاجات، بعد اغتيال الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في مينيابوليس، ولم تنحسر في بورتلاند للشهر الثالث. ومن وقت لآخر، تعلن الشرطة أن ما يحدث هو أعمال شغب وتقوم باعتقالات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا