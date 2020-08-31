سيارة تصدم حشدا من المعارضين في الجبل الأسود

قال موقع Vijesti، إن سائق سيارة اقتحم بمركبته مجموعة من المواطنين كانت تحتفل بفوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية في مدينة نيكسيتش بجمهورية الجبل الأسود.

وأضاف الموقع: "أصيب عدة أشخاص بجروح بساحة في نيكسيتش، بعد أن قام سائق سيارة "بي إم دبليو"، بصدم مجموعة من الناس تحتفل بانتصار المعارضة.

وذكرت إدارة الشرطة أن عدة أشخاص أصيبوا، أحدهم بجروح بالغة". وأرفق الموقع الخبر بصورة للسيارة التي تهشمت من الاصطدام.

يوم أمس الأحد، شهدت جمهورية الجبل الأسود، إجراء انتخابات برلمانية. وبحسب النتائج الأولية، أعلن تحالف "من أجل مستقبل الجبل الأسود" المعارض فوزه، ونزل أنصاره إلى شوارع عدة مدن في مجموعات، وهم ينشدون الأغاني، ويحملون أعلام الجبل الأسود التاريخية المشابهة للأعلام الصربية.

وتعتبر نيكسيتش ثاني أكبر مدينة في الجبل الأسود، من حيث عدد السكان بعد بودغوريتشا.

المصدر: نوفوستي