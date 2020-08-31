كوريا الجنوبية.. 4 قتلى في حادث تصادم بين سيارة ودبابة أمريكية

شهدت مدينة بوتشون بإقليم كيونغ كي، حادث تصادم بين سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ودبابة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين، إن السيارة اصطدمت بالدبابة في غضون الساعة 9:30 ليلا يوم الأحد في جسر "يونغ رو" بالقرب من ميدان الرماية للجيش الثامن للقوات الأمريكية في مدينة بوتشون بالقرب من الحدود المشتركة بين الكوريتين.

وأصيب جميع ركاب السيارة البالغ عددهم 4 أشخاص (امرأتان ورجلان في الخمسينات من العمر) بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى، غير أنهم لقوا حتفهم لاحقا.

كما أدى الحادث إلى إصابة جندي أمريكي في الدبابة بجروح خفيفة، وتم نقله إلى المستشفى.

وتجري الشرطة تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.

يونهاب

المصدر: يونهاب