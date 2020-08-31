رئيس الجبل الأسود يرفض الاعتراف بهزيمة ائتلافه في الانتخابات

رفض ميلو ديوكانوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الحاكم منذ أكثر من 30 عاما، الاعتراف بالهزيمة بالانتخابات البرلمانية، ودعا لانتظار النتائج الرسمية.

وقال ديوكانوفيتش في مقر الحزب الديمقراطي الاشتراكي: "لا تزال البيانات ترد ولذلك من الصعب حتى الآن الحديث عن الأصوات التي تم الحصول عليها وكذلك عن عدد المقاعد. مع الشركاء التقليديين، لدينا الآن 40 مقعدا، والصراع على الأغلبية في البرلمان مستمر، يجب انتظار النتائج من لجنة الانتخابات".

وأعلن أكبر ائتلاف معارض - "من أجل مستقبل الجبل الأسود"، الليلة الماضية، عن فوزه، ودعا زعيمه زدرافكو كريفوكابيتش إلى تشكيل حكومة خبراء بعد الانتخابات البرلمانية في 30 أغسطس.

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ووفقا للجنة الانتخابات الحكومية، يملك حق التصويت في الانتخابات 540 ألف مواطن من أصل حوالي 620 ألف مواطن في الجبل الأسود.

وتنافس في الانتخابات، 11 حزبا وائتلافا على 81 مقعدا في البرلمان المؤلف من مجلس واحد، وينتخب البرلمان لمدة أربع سنوات.

المصدر: نوفوستي