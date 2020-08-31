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احتجاز مشتبه بهما في مطار لندن أحدهما كويتي

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احتجاز مشتبه بهما في مطار لندن أحدهما كويتي
Reuters
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احتجزت الشرطة البريطانية في مقاطعة إسيكس راكبين أمس الأحد بعد هبوط طائرة في مطار ستانستيد بلندن، كانت قد رافقتها خلال رحلتها مقاتلتان من طراز تيفون.

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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن شرطة إسيكس أن "أجهزة مكافحة الإرهاب احتجزت رجلين وفقا للملحق السابع من قانون الإرهاب".

وأفيد بأن المعتقلين هما مواطن كويتي يبلغ من العمر 34 عاما، وآخر إيطالي يبلغ من العمر 48 عاما، وصلا إلى العاصمة البريطانية في رحلة قادمة من فيينا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مرافقة طائرتين مقاتلتين لطائرة الركاب، جاء بسبب اكتشاف "أشياء مشبوهة"على متنها، ما يمثل "تهديدا محتملا".

المصدر: وكالات

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