"كيودو": شينزو آبي يخطط للاتصال ببوتين

قالت وكالة "كيودو" الاثنين، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أعلن الأسبوع الماضي استقالته، سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذا اليوم، لإخطاره شخصيا بقراره.

وذكرت الوكالة، أن العمل يجري حاليا لتنسيق هذا الموضوع.

في وقت سابق، أعلن أمين عام الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي دوري، أن آبي تحدث بالهاتف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال سوجا: "ناقش الزعيمان، وضع فيروس كورونا ومسألة المواطنين اليابانيين المختطفين. كما أوضح رئيس الوزراء آبي، للرئيس ترامب قراره بالتنحي".

وذكر سوجا أن رئيس الحكومة اليابانية، شكر ترامب على سنوات عديدة من التعاون، الذي ساعد في "جعل التحالف الياباني الأمريكي أقوى من أي وقت مضى".

في 28 أغسطس، أعلن آبي عن رغبته في الاستقالة بسبب تدهور الحالة الصحية. كما أبلغ آبي، الائتلاف الحاكم بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو، أنه لن يعين رئيس وزراء مؤقتا، وسيبقى في منصبه حتى يقدم الحزب الليبرالي الديمقراطي مرشحا جديدا ليحل محله.

المصدر: تاس