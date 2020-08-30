كوريا الجنوبية.. وفاة إحدى آخر ضحايا "الاسترقاق الجنسي الياباني"

قالت جماعة كورية جنوبية إن امرأة أجبرت على ممارسة العبودية الجنسية لصالح القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، توفيت يوم السبت.

وبوفاة السيدة لي ماكدال، ينخفض عدد الضحايا الباقيات على قيد الحياة إلى 16.

وذكر المجلس الكوري للعدالة وإحياء الذكرى أن لي توفيت في مدينة بوسان عن عمر ناهز 97 عاما.

وأفادت وكالة "يونهاب" بأن لي ولدت عام 1923 في هادونغ بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي، وأُجبرت على الخدمة في بيت دعارة عسكري ياباني في تايوان عندما كانت في السابعة عشرة وحسب من عمرها. وكانت كوريا الجنوبية تحت الحكم الاستعماري الياباني من عام 1910 إلى عام 1945.

واستقرت لي في بوسان بعد انتهاء الحكم الياباني الامبراطوري في كوريا، وأبلغت رسميا الحكومة أنها ضحية للعبودية الجنسية في زمن الحرب في عام 2005.

وقد شاركت لي بنشاط في مسيرات وأنشطة أخرى لتسليط الضوء على ما تصفه كوريا الجنوبية بـ"الفظائع" التي ارتكبت في زمن الحرب.

المصدر: "يونهاب"