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مينسك: نسبة المعارضين في بيلاروس لا تتعدى الـ30% ولا تفاوض معهم

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مينسك: نسبة المعارضين في بيلاروس لا تتعدى الـ30% ولا تفاوض معهم
Reuters TUT.BY
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قال مساعد رئيس بيلاروس نيقولاي لاتيشينيوك إن نسبة المعارضة لا تتجاوز 30% من الشعب البيلاروسي، وأن السلطات لن تتفاوض مع المعارضين.

وقال لاتيشينيوك يوم الأحد للمحتجين المتجمعين في مينسك: "لم أذهب إلى مراكز الاقتراع. الآن حوالي 20-30% ضد الرئيس، ولكن كان هناك عدد أقل من ذلك قبل تحريض الناس، لكن هذا هو الرقم الأقصى".

وتابع: "ليس لدي أي أرقام دقيقة، لا من جانب ولا من آخر، هذا تخميني الشخصي".

وأعلن لاتيشينوك في وقت سابق، أن السلطات البيلاروسية لن تتفاوض مع المعارضة، وردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، أجاب: "مع المعارضة؟ لا. ستكون المفاوضات مع مجموعات المبادرة".

وشكلت المعارضة البيلاروسية في ظل الأحداث "مجلسا تنسيقيا" يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات باعتبارها مزورة، وإجراء اقتراع جديد والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وشددت روسيا في هذا السياق على ضرورة تسوية الأوضاع في بيلاروس، في أسرع وقت ممكن، دون أي تدخل خارجي في شؤون البلاد الداخلية.

المصدر: وكالات

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