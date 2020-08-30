واشنطن.. رئيس المخابرات يدافع عن قرار وقف تزويد الكونغرس بإفادات عن الانتخابات

دافع جون راتكليف مسؤول المخابرات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قراره وقف الإفادات المقدمة للكونغرس عن تأمين الانتخابات رغم معارضة الديمقراطيين.

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واتهم جون راتكليف المدير الجديد للمخابرات الوطنية والحليف الوثيق للرئيس الكونغرس، بنوايا مبيتة لتسريب معلومات سرية من إفادة جرت في 31 يوليو للترويج لما وصفها بروايات زائفة لأغراض سياسية.

واتهم مشرعون ديمقراطيون راتكليف بالسعي لمنعهم من استجواب مسؤولي المخابرات بهدف إخفاء معلومات عن كيفية تدخل جهات خارجية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر لمساعدة ترامب على الفوز.

وقال مسؤولون أمريكيون أمس السبت إن المخابرات أخطرت أعضاء بالكونغرس بأنها ستعلق إلى حد كبير تقديم إفادات عن أمن الانتخابات، في مؤشر على عدم ثقة المخابرات في حفاظ المشرعين على سرية المعلومات.

المصدر: وكالات