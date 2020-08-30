خفر السواحل الإيطالي ينقذ 450 مهاجرا قبالة لامبيدوزا

واكب خفر السواحل والشرطة الإيطالية قارب صيد قديم كان على متنه 450 مهاجرا، أوصلوهم إلى شاطئ جزيرة لامبيدوزا.

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وأفادت وكالة الأنباء إلإيطالية "أنسا" بأن القارب الذي رصد قبالة لامبيدوزا كان معرضا لخطر الغرق بسبب الرياح القوية.

وهؤلاء المهاجرون نزلوا في الميناء بمجموعات صغيرة وخضعوا لفحوص درجة الحرارة قبل نقلهم إلى مركز استقبال في الجزيرة يأوي حاليا حوالي 1500 شخص، وهو عدد يتجاوز سعته القصوى بكثير.

ومنذ الجمعة، وصل نحو ثلاثين قاربا صغيرا إلى الجزيرة الإيطالية انطلقت غالبيتها من الساحل التونسي، وكان على متن القوارب حوالي 500 مهاجر.

كما نقل خفر السواحل الإيطالي إلى لامبيدوزا السبت، 49 شخصا معظمهم من النساء والأطفال أنقذهم في المتوسط قارب "لويز ميشيل" الذي موّله فنان الشارع البريطاني بانكسي.

وقال توتو مارتيلو رئيس بلدية لامبيدوزا، إن الجزيرة "لم تعد قادرة على التعامل مع هذا الوضع، فإما أن تتخذ الحكومة قرارات فورية أو ستعلن الجزيرة الإضراب العام".

المصدر: فرانس 24