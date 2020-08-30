استقالة مسؤول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية

استقال مسؤول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية يوم الأحد، وقال إن الحكومة تسيء التعامل بشكل فاضح مع تداعيات أزمة فيروس كورونا باتخاذ قرارات "قصيرة النظر" وتجاهل المعايير الاقتصادية.

وكان شاؤول مريدور الذي يشرف على قسم الميزانية الحكومية، ثالث مسؤول رفيع المستوى في الوزارة يقرر الاستقالة منذ تفشي فيروس كورونا، الذي دفع اقتصاد إسرائيل إلى الركود.

وأفاد مريدور في رسالة مفتوحة: "تتأثر عمليات صنع القرار هذه الأيام بمصالح ضيقة وغير أساسية علاوة على إسكات كبار المهنيين والتجاهل الصارخ للعمل الإداري والتصرف دون دراسة متأنية وسحق أدوات وقواعد الميزانية".

وذكر مريدور أن مدير عام الوزارة والمحاسب العام سيستقيلان أيضا.

وصرح وزير الخارجية إسرائيل كاتس بأن مريدور كان يعارض قرارات الحكومة لأسباب "ضيقة وسياسية" وأن استقالته كانت خطوة صحيحة.

المصدر: رويترز