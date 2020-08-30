ترامب يتحدث لأول مرة عن إطلاق الشرطة النار على جاكوب بلايك في ويسكونسن

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة عن إطلاق الشرطة النار على المواطن من أصل إفريقي جاكوب بلايك في مدينة كينوشا، وموجة الاضطرابات التي أعقبت الحادث بولاية ويسكونسن.

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وقال ترامب اليوم الأحد مجيبا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن مطلق النار كان له ما يبرره: "أدرس الأمر بعناية. سأتلقى تقارير بهذا الشأن وسأعلمكم بالتأكيد قريبا. لكن المشهد لم يكن جيدا. لم يعجبني ذلك بالتأكيد، وأعتقد أن معظم الناس يوافقوني على ذلك".

والأحد الماضي أصيب بلايك البالغ 29 عاما بعدة طلقات نارية في ظهره على أيدي الشرطة أثناء محاولة اعتقاله ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي.

وقال الشرطة أن بلايك كان مسلحا بسكين ولم يطلقوا عليه النار إلا بعد أن أبدى مقاومة شرسة.

المصدر: "نيويورك بوست"