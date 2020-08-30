نتنياهو يشيد بوتيرة تقدم التطبيع مع الإمارات ويتوقع خطوات مماثلة من دول أخرى

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، بوتيرة التطبيع "العالية" بين إسرائيل والإمارات، لافتا إلى أنه يتوقع أن تخطو دول أخرى بخطوات مماثلة تجاه إسرائيل.

ونقل أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نتنياهو قوله: "كلنا متحمسون تجاه الوتيرة العالية التي تتقدم فيها عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل من قبل الإمارات يفتح الباب أمام التجارة والسياحة والاستثمارات بيننا. اختراقات اليوم ستمهد الطريق أمام دول أخرى لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، في 13 أغسطس، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي لتطبيع العلاقات ينص على تعليق ضم أراض الضفة الغربية المحتلة.

رئيس الوزراء نتنياهو: كلنا منفعلون من الوتيرة العالية التي تتقدم فيها عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل من قبل الإمارات يفتح الباب أمام التجارة والسياحة والاستثمارات بيننا. اختراقات اليوم ستمهد الطريق أمام دول أخرى لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. pic.twitter.com/HdETbHXn1n — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 30, 2020

المصدر: RT