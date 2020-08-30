اتهامات أمريكية جديدة للحزب الشيوعي الصيني

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، الحزب الشيوعي الصيني بتعمد تجاهل جودة الهواء وتلويث الأرض والمياه في العالم لتحقيق برنامجه الاقتصادي، ولو كان ذلك على حساب شعب الصين.

وأضافت الوزارة في تغريدة على "تويتر": "الشعب الصيني هو الضحية الحقيقية للسياسات والإجراءات البيئية المتهورة للحزب الشيوعي الصيني، حيث يقوم الحزب الآن بتصدير نموذج التنمية غير المستدامة من خلال مبادرة الحزام والطريق الصينية".

RT @SecPompeo: نسبة كبيرة من اقتصاد الحزب الشيوعي الصيني يتجاهل بشكل متعمد جودة الهواء أو تأثير أعمالهم على الأرض والمياه. الشعب الصيني والعالم يستحقان أفضل من ذلك. pic.twitter.com/0pUoVD4KsI — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 30, 2020

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد اتهم الصين، في وقت سابق، بأنها تحاول ملاحقة المدافعين عن الديمقراطية المقيمين خارج حدودها.

وكتب على تويتر: "الولايات المتحدة الأمريكية تدين محاولة الحزب الشيوعي الصيني ملاحقة المدافعين عن الديمقراطية المقيمين خارج الصين وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية".

​وانتقدت مؤخرا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، التصريحات الأمريكية "المعادية" لها، مؤكدة أن "الشعب الصيني لن تخيفه أقوال وأفعال بعض السياسيين الأمريكيين ضد الصين، وسوف يعمل مع شعوب الدول الأخرى لبناء مستقبل أكثر إشراقا للبشرية".

المصدر: وكالات