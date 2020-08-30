اعتبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن الفيتو الفلسطيني على السلام بين إسرائيل والدول العربية انتهى، وأن هذه الدول باتت مستعدة للسير بطريق التطبيع دون انتظار الفلسطينيين.

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وقال نتنياهو خلال لقائه مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر اليوم الأحد حسب تغريدة نشرها المتحدث باسمه أوفير جندلمان: "الفيتو الفلسطيني على السلام بين إسرائيل والعالم العربي انتهى. إذا كان علينا انتظار الفلسطينيين، لانتظرنا للأبد... هذا انتهى. ما غير ذلك هو خطة ترامب واستعداد دول عربية بدعم أمريكي هائل، لدفع السلام قدما بدون فيتو فلسطيني".

رئيس الوزراء نتنياهو: الفيتو الفلسطيني على السلام بين إسرائيل والعالم العربي انتهى. إذا كان يتوجب علينا الانتظار للفلسطينيين, لكنا ننتظر إلى الأبد. هذا انتهى. ما غير ذلك هو خطة ترامب واستعداد دول عربية, بدعم أمريكي هائل, لدفع السلام قدما بدون فيتو فلسطيني. pic.twitter.com/iXbOgb7f6t — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 30, 2020

كما قال إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي "أول مبادرة واقعية لسلام إسرائيلي فلسطيني"، مضيفا: "لن يضطر الإسرائيليون والفلسطينيون إلى مغادرة منازلهم. لن يتم اقتلاع أحد".

ومن المزمع أن تصل بعثة أمريكية إسرائيلية تضم كوشنر إلى أبوظبي غدا الاثنين على متن أول رحلة تجارية في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات.

المصدر: RT