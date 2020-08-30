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نتنياهو: الفيتو الفلسطيني على السلام بين إسرائيل والعالم العربي انتهى

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نتنياهو: الفيتو الفلسطيني على السلام بين إسرائيل والعالم العربي انتهى
Reuters
رئيس الزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار الرئيس الأمريكي المكلف بملف عملية السلام جاريد كوشنر
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اعتبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن الفيتو الفلسطيني على السلام بين إسرائيل والدول العربية انتهى، وأن هذه الدول باتت مستعدة للسير بطريق التطبيع دون انتظار الفلسطينيين.

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وقال نتنياهو خلال لقائه مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر اليوم الأحد حسب تغريدة نشرها المتحدث باسمه أوفير جندلمان: "الفيتو الفلسطيني على السلام بين إسرائيل والعالم العربي انتهى. إذا كان علينا انتظار الفلسطينيين، لانتظرنا للأبد... هذا انتهى. ما غير ذلك هو خطة ترامب واستعداد دول عربية بدعم أمريكي هائل، لدفع السلام قدما بدون فيتو فلسطيني".

كما قال إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي "أول مبادرة واقعية لسلام إسرائيلي فلسطيني"، مضيفا: "لن يضطر الإسرائيليون والفلسطينيون إلى مغادرة منازلهم. لن يتم اقتلاع أحد".

ومن المزمع أن تصل بعثة أمريكية إسرائيلية تضم كوشنر إلى أبوظبي غدا الاثنين على متن أول رحلة تجارية في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات.

المصدر: RT

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