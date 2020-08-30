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أول تعليق من الرئاسة التركية على إحراق القرآن في مالمو السويدية

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أول تعليق من الرئاسة التركية على إحراق القرآن في مالمو السويدية
Reuters TT NEWS AGENCY
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اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، حادث إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية، ضربة قوية ضد ثقافة العيش المشترك والقيم الأوروبية.

وأضاف قالن في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يحرقون نسخا من القرآن الكريم في أوروبا، ثم يزعمون أنهم يدافعون عن العقل والعلم والحرية والعدالة".

وتابع: "يصفون كل من ليس مثلهم بأنه عدو للحرية وطائش ورجعي".

والسبت، استنكرت وزارة الخارجية التركية "الحادث الاستفزازي" المتمثل بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو.

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والجمعة، أقدم ثلاثة أعضاء في حزب "الخط المتشدد" الدنماركي على إحراق نسخة من القرآن في مالمو السويدية، فيما حظرت السلطات دخول زعيم الحزب السياسي المتطرف راسموس بالودان، إلى أراضيها لمدة عامين.

المصدر: وكالة الأناضول

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