الكونغو.. مقتل 10 متشددين و5 مدنيين في أعمال عنف

قال جيش الكونغو الديمقراطية إن 10 متشددين قتلوا بعد أن نصبوا كمينا لقافلة عسكرية شرق البلاد يوم الجمعة، بينما قال زعيم محلي إن 5 مدنيين قتلوا على أيدي الجماعة ذاتها بعد ذلك بقليل.

وقتلت القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من 3 عقود، أكثر من ألف مدني منذ بداية عام 2019، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الجيش اليوم الأحد، إن أعمال العنف الأخيرة أسفرت أيضا عن إصابة 6 جنود في اشتباكات مع المتشددين بعد الكمين قرب مدينة مباو.

وبخصوص الخسائر في صفوف المتشددين صرح بأن اثنين من القوات الديمقراطية المتحالفة قتلا على الفور، وفي المساء بعد أن قاموا بتأمين المنطقة، تم اكتشاف ثمانية آخرين.

وذكر قائد مجلس الشبان في المنطقة أن أفرادا من القوات الديمقراطية المتحالفة قتلوا خمسة مدنيين بعد ذلك بفترة وجيزة قرب مباو واحتجزوا بعض الرهائن، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من تلك المعلومات.

وفي أواخر العام الماضي، شن جيش الكونغو عملية واسعة النطاق ضد القوات الديمقراطية المتحالفة، مما أدى إلى سلسلة هجمات انتقامية استهدفت المدنيين.

ودفع غياب الأمن مئات الآلاف إلى الفرار من ديارهم وتسبب في تعقيد جهود الكونغو في مكافحة جائحة مرض "كوفيد-19" وكذلك وباء إيبولا الذي تسبب في وفاة أكثر من 2200.

المصد: رويترز