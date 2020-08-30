متظاهرون يتوجهون إلى المقر الرئاسي في مينسك

توجه بعض المشاركين في "مسيرة السلام والعدالة"، المعارضة غير المرخصة في مينسك، نحو قصر الاستقلال، حيث مقر إقامة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وطالبت قنوات "تيليغرام" معارضة، المتظاهرين بتغيير مسارهم نحو ساحة "علم الدولة" حيث يقع القصر الرئاسي، من أجل "ترك هدايا في الساحة للوكاشينكو" الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم.

وأفاد شهود عيان، بأن بعض المتظاهرين استجابوا للنداء، وتحركوا من شارع الاستقلال في الشوارع المجاورة باتجاه الساحة المذكورة.

ويؤكد المراقبون، أن القوات الأمنية تعمل على تعزيز الأمن عند القصر الرئاسي، وتم إغلاق بعض الشوارع المجاورة وحشد رجال الأمن في محيط المبنى.

كما أضاف شهود العيان، أن عشرات الآلاف من المحتجين، تجمعوا في مسيرة معارضة في وسط مينسك. وملأ المتظاهرون الأرصفة وطرق السيارات في شارع الاستقلال وشارع بوبيديتلي. وهناك عدد كبير من المحتجين في منطقة ساحة أوكتيابرسكيا.

المصدر: إنترفاكس