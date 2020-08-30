داود أوغلو: أردوغان وظف شركة علاقات عامة لتلميع صورة صهره!

اتهم رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان بفرض صهره بيرات ألبيراق على الشارع التركي عبر اتباع توجيهات شركة علاقات عامة، بغية تنصيبه رئيسا للحزب الحاكم.

وقال داود أوغلو: "أخاطب رئيس الجمهورية: يمكنكم أن تجعلوا من تريدون على رأس حزبكم، هذا لا يهمنا. ولكن لا يحق لكم أن تنفقوا ولو قرشا واحدا من أموال الشعب على شركة علاقات عامة. سنحاسبكم على ذلك".

تصريحات داود أوغلو، الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية ومؤسس حزب المستقبل، جاءت خلال مشاركته عبر الإنترنت في الاجتماع الأول لقيادات حزبه في مدينة كوجالي.

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وأوضح داود أوغلو أن أردوغان تعمد تلميع صورة صهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق خلال الإعلان عن اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وقال "إن من يترأس النظام غير المعتمد على الكفاءات، يتفق مع شركة علاقات عامة من أجل التسويق لوزير غير كفء لجعله على رأس الحزب، ثم على رأس الدولة".

وكان داود أوغلو تطرق للقضية ذاتها خلال اجتماع رؤساء شعب الحزب قبل أسبوع حيث قال إنه على الرغم من أن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي أسعد تركيا بأسرها فإن استغلاله الحدث من خلال إفساح مساحة كبيرة لبيرات ألبيراق في المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله الرئيس رجب أردوغان عن الاكتشاف كوسيلة لتلميع وزير وزير المالية الذي أغرق اقتصاد البلاد أمر مناف لأخلاقيات وأعراف الدولة التركية.

وحتى الآن يعتبر وزير الداخلية سليمان صويلو الرجل الأقوى في حزب العدالة والتنمية بعد أردوغان، وينافسه بيرات ألبيرق صهر الرئيس أردوغان ووزير المالية، وبين الرجلين خلافات حادة ولكل منهما فريق يؤيده ويدافع عنه.

وعلى خلفية تراجع قيمة الليرة بشكل حاد هذا الشهر، تعرض ألبيراق لهجوم كبير من المعارضة التي تطالب بعزله من منصبه الذي وصل إليه قبل عامين مع إقرار نظام الحكم الرئاسي.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية