شهود عيان: قوافل من سيارات نقل الشرطة في وسط مينسك

أفاد شهود عيان، اليوم الأحد، بأنه تم حشد عدة قوافل من العربات خاصة الاستخدام وسيارات نقل الشرطة، في ساحة الاستقلال بوسط العاصمة البيلاروسية مينسك.

وقال هؤلاء، إن الساحة نفسها محاطة بسياج معدني، رغم تخطيط أنصار المعارضة لتنفيذ فعالية احتجاج دورية هناك في فترة ما بعد الظهر.

وذكرت إذاعة "راديو الحرية"، أن فعالية احتجاجية صغيرة الحجم تجري حاليا، بالقرب من الساحة. وذكرت أن فتيات يرتدين الملابس الوطنية قمن بدحرجة اليقطين (عادة شعبية بيلاروسية - يتم تقديم يقطينة للعريس غير المرغوب به) وترافق ذلك بأغان وطنية.

يوم أمس، جرت في مينسك مسيرة تضامن نسائية. ووفقا لبعض وسائل الإعلام، شارك فيها حوالي 10 آلاف شخص واستمرت حوالي 5 ساعات.

المصدر: إنترفاكس