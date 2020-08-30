أردوغان: كفاحنا مستمر والأمة التركية لن تتردد إطلاقا في إحباط فرض معاهدة "سفير" جديدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن كفاح بلاده مستمر حتى اليوم، وإن الأمة التركية لن تتردد إطلاقا في إحباط مساعي فرض معاهدة "سيفر" جديدة في "الوطن الأزرق" (المياه الإقليمية).

وأضاف الرئيس التركي، في رسالة نشرها بمناسبة عيد النصر الذي تحتفل به تركيا في 30 أغسطس، أنه "ليس من قبيل المصادفة أن الساعين إلى إقصاء بلادنا شرق المتوسط، هم أنفسهم الذين حاولوا الاستيلاء على أراضيها قبل قرن".

وأوضح أردوغان أن "كفاح الاستقلال الذي انطلق بقيادة المؤسس مصطفى كمال أتاتورك عام 1919، تكلل بنصر حتمي ودائم عبر معركة "دوملوبينار"، في 30 أغسطس 1922".

وأكد أن هذا النصر كان بمثابة إبلاغ جديد للعالم بأن "هذه الأراضي هي وطننا الأبدي والخالد، وإعلان لنهوض وارتقاء وعودة أمة إلى مسرح التاريخ بعد أن أرادوا دفنها".

وتحيي تركيا ذكرى النصر هذا العام وسط توتر متصاعد مع اليونان على خلفية تنقيب أنقرة عن مصادر الطاقة في مناطق بحرية شرق المتوسط متنازع عليها بين البلدين.

المصدر: الأناضول