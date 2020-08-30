بيلاروس.. إطلاق الرصاص على سائق ثمل حاول حرق شرطي

أطلق رجال الشرطة في بيلاروس، الرصاص، على سائق ثمل بعد أن سكب البنزين محاولا حرق أحد عناصر الشرطة مع سيارته الرسمية.

وذكرت أولغا شيمودانوفا السكرتيرة الصحفية لوزارة الداخلية البيلاروسية، أن الحادث وقع صباح أمس السبت، بالقرب من مدينة كراسنوبوليا بمقاطعة موغيليف. وفي التفاصيل، لفتت انتباه رجال شرطة المرور سيارة فولكس فاغن مثيرة للشبهة، فطلبوا من السائق التوقف، لكنه تجاهل طلب رجال الشرطة بالتوقف واستمر في القيادة.

واتضح لاحقا، أنه كان يقود السيارة رجل يبلغ من العمر 25 عاما بدون رخصة قيادة، بالإضافة إلى اثنين من زملائه. وكان السائق والركاب في حالة سكر كحولي وقت وقوع الحادث.

وعندما تمكن رجال الشرطة، من توقيف السيارة، تعرضوا لمقاومة جسدية شديدة من جانب ركابها. وخلال ذلك تمكن المشاغبون، من إتلاف ملابس رجال شرطة المرور، ووجهوا عدة ضربات على وجه أحد رجال الشرطة، وحاولوا الاستيلاء على سلاحه. وخلال ذلك لم يبد المهاجمون، أي رد فعل على الطلقات التحذيرية من جانب الشرطة.

وفي لحظة ما، أخذ السائق عبوة بنزين وسكبه فوق سيارة الشرطة وعلى أحد رجال الشرطة وهدد بإشعال النار بعد أن أخرج ولاعة. وبعد ذلك، اضطر رجال الشرطة، لإطلاق الرصاص على أقدام السائق والركاب، ثم قدموا للمشاغبين، الإسعافات الأولية قبل وصول الأطباء. وتم توقيف السائق ومن معه للتحقيق في الحادث.

المصدر: لينتا رو