 
مباشر
عاجل
وزير الطاقة السعودي: "أرامكو" اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز في المناطق الشمالية

بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده ويؤكد مواصلة تعزيز العلاقات مع بيلاروس

أخبار العالم

بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده ويؤكد مواصلة تعزيز العلاقات مع بيلاروس
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omnv

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الأحد نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعيد ميلاده، كما اتفق الرئيسان على عقد لقاء في موسكو في غضون "أسابيع قليلة".

إقرأ المزيد
بوتين يؤكد اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
بوتين يؤكد اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، بأن الطرفين "أكدا نيتهما المتبادلة لتعزيز علاقة التحالف الروسية البيلاروسية وتوسيع التعاون متبادل المنفعة على كافة المسارات".

وفي وقت سابق أكد بوتين أن موسكو تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس في 9 أغسطس، والتي فاز فيها لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة، كما أكد استعداد روسيا لتنفيذ التزاماتها تجاه بيلاروس فيما يتعلق بمساعدتها في الدفاع عن سيادتها واستقرارها.

وتشهد بيلاروس في الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات بعد أن وصفت المعارضة الانتخابات بالمزيفة وطالبت برحيل لوكاشينكو أو تنظيم انتخابات جديدة.

وتتهم السلطات البيلاروسية جهات خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا