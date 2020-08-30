إسرائيل تأمل في توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات منتصف الشهر المقبل في واشنطن

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أكونيس، اليوم الأحد، إن إسرائيل تأمل في إقامة مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات في واشنطن بحلول منتصف الشهر المقبل.

وأضاف أكونيس لقناة "كان" الإسرائيلية: "من المفترض أن يحدث هذا قبل رأس السنة العبرية. لا يوجد موعد حتى الآن، لكن هذه بالتأكيد رغبة حكومة إسرائيل".

هذا ومن المفترض أن تحط غدا الاثنين، طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية في مطار أبو ظبي، في أول رحلة بعد اتفاق التطبيع بين البلدين.

وكشفت وسائل إعلام أن وفدا أمريكيا يترأسه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، سيكون على متن الطائرة بمرافقة وفد إسرائيلي يترأسه رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات.

المصدر: رويترز