مقتل شخص جراء اشتباكات بين جماعات متناحرة في بورتلاند الأمريكية

لقي شخص حتفه رميا بالرصاص جراء اشتباكات بين محتجين من جماعات متناحرة مساء السبت في مدينة بورتلاند الأمريكية التي تشهد مظاهرات متكررة منذ أشهر تحولت لأعمال عنف أحيانا.

وذكرت شرطة بورتلاند على تويتر أن "تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند. ووقعت بعض حالات العنف بين متظاهرين ومتظاهرين مناوئين، وأضافت: "تدخل رجال الشرطة وقاموا باعتقالات في بعض الحالات".

ونقل فرع محلي لمحطة "إن.بي.سي" عن الشرطة قولها إن شخصا لقي حتفه في إطلاق نار. ولم تتوافر تفاصيل عن هوية القتيل.

المصدر: "رويترز"