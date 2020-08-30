كاليفورنيا تقترح النظر في دفع تعويضات لأحفاد العبيد

اقترحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية تشكيل مجموعة عمل من تسعة مشرعين، للنظر في قضية تسديد تعويضات للأمريكيين من أصل إفريقي الذين ينحدرون من نسل العبيد.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" أمس السبت، إن مجلس الشيوخ بالهيئة التشريعية بولاية كاليفورنيا، وافق يوم السبت بأغلبية 33 صوتا مقابل ثلاثة، على قرار تشكيل المجموعة المذكورة.

وسيتم الآن طرح القرار للتصويت في مجلس النواب الإقليمي، قبل أن تغادر الهيئة التشريعية لقضاء عطلة الصيف في 31 أغسطس.

وفي حالة الموافقة، سيتعين على المجموعة دراسة هذه المشكلة بعناية، وبحلول يوليو 2023، تحديد نوع ومقدار التعويضات لأحفاد العبيد.

إحدى أنصار هذه الفكرة السناتورة هولي ميتشل (ديمقراطية من لوس أنجلوس)، أعربت عن اعتقادها بأنه حتى قبل الحرب الأهلية (1861-1865)، اتخذت سلطات كاليفورنيا إجراءات قانونية للحفاظ على العبودية في الولايات الجنوبية.

ووفقا لها، كان من بين عواقب العبودية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل والمشردين والمدانين بين الأمريكيين من أصل إفريقي، فضلا عن أدائهم المنخفض بالتعليم والدراسة.

المصدر: تاس