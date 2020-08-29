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تركيا.. 3 شقيقات توائم يحققن حلمهن في آن واحد والسلطات تكرمهن (صور)

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تركيا.. 3 شقيقات توائم يحققن حلمهن في آن واحد والسلطات تكرمهن (صور)
Reuters
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ذكرت وسائل إعلام تركية أن 3 فتيات توائم، وهن سناء وبيزانور وفايزة كوكصال، تمكن من تحقيق حلمهن المشترك بالالتحاق بكلية الطب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن التوائم أنجزن امتحان القبول الجامعي للعام 2020 بولاية سيواس وسط البلاد. 

ودخلت بيزانور جامعة حجة تبة بالعاصمة أنقرة، فيما انضمت سناء إلى جامعة غازي في المدينة نفسها، وفايزة لجامعة قيريق قلعة الواقعة بالقرب من أنقرة.

تركيا.. 3 شقيقات توائم يحققن حلمهن في آن واحد والسلطات تكرمهن (صور)

وقالت سناء إن حلمها كان دخول كلية الطب وتمكنت من تحقيقه بالفعل هذا العام بعد أن بذلت وشقيقتاها بيزانور وفايزة جهودا كبيرة خلال فترة الاستعداد للامتحان.

تركيا.. 3 شقيقات توائم يحققن حلمهن في آن واحد والسلطات تكرمهن (صور)

وأضافت: "أعددنا نحن الـ3 للامتحانات وأجرينا اختبارات متكررة ونشعر بسعادة كبيرة لأننا دخلنا كلية الطب".

وكرم والي ولاية سيواس صالح أيهان، التوائم بقطع ذهبية بعد حصولهن على الدرجات اللازمة في الامتحان لدخول كلية الطب.

تركيا.. 3 شقيقات توائم يحققن حلمهن في آن واحد والسلطات تكرمهن (صور)
تركيا.. 3 شقيقات توائم يحققن حلمهن في آن واحد والسلطات تكرمهن (صور)

المصدر: "ترك برس"

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