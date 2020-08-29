سياسي تركي: اليونان ورم خبيث يزعج الأمة التركية منذ 1821

قال رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، إن اليونان عبارة عن "ورم خبيث" يزعج تركيا منذ عام 1821.

وأضاف في رسالة نشرها بمناسبة عيد النصر التركي أن "هذا الورم الخبيث سيتم علاجه إن أمكن وإلا سيتم اجتثاثه مهما كان الثمن".

وتابع: "يبدو أن البقايا الذليلة للغزاة الذين طردهم الشعب التركي حتى بحر إيجة قبل 98 سنة، لم تستخلص الدروس ولم تتعظ من الأحداث التاريخية"، لافتا إلى أن بلاده "لن تدير ظهرها لمصالحنا التاريخية في المتوسط وإيجة. ومن يظنون ذلك هم إما عاجزون أو واقعون في حسابات خاطئة".

كما انتقد باهتشلي نشر فرنسا قوات عسكرية في شرق المتوسط، مضيفا أن "هذا يشير إلى مكيدة جديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

واعتبر أن فرنسا وإيطاليا ومصر وبعض الدول الخليجية "وقعت جميعها في دوامة خطيرة للغاية في المتوسط"، مشيرا إلى أن "اليونان هي التي تلعب بالنار، وفرنسا هي المحرض، أما أولئك الذين يجلسون على طاولة القمار في انتظار الطرف الرابح، فإنهم دول معروفة".

المصدر: ترك برس