إسطنبول تحظر الحفلات في الأماكن المغلقة مع ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

أعلنت السلطات التركية حظر المناسبات في الأماكن المغلقة في مدينة إسطنبول مع ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا إلى أعلى مستوى في البلاد خلال أكثر من شهرين.

وقال مكتب محافظ إسطنبول إنه سيتم حظر حفلات الزفاف والخطوبة وغيرها في الأماكن المغلقة اعتبارا من يوم الاثنين، مضيفا أنه سيتم منع الأطفال وكبار السن فوق 60 سنة من حضور المناسبات التي سيسمح بها في الأماكن المفتوحة.

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وفرضت السلطات هذه القيود الجديدة قبل ساعات من إعلان وزير الصحة فخر الدين قوجة تسجيل 1549 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أعلى حصيلة يومية منذ منتصف يونيو.

وقال الوزير إن 39 شخصا توفوا بالفيروس وهو أعلى رقم منذ منتصف مايو، وكتب على تويتر: "أعداد المرضى الذين في حالة حرجة في ازدياد.. لا يمكننا التراخي في اتباع الإجراءات" لكبح تفشي الوباء.

المصدر: رويترز