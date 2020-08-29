إيران: سنواجه دعوى أمريكية بتسليم دائنين أمريكيين 1.7 مليار دولار لدى البورصة الألمانية

أكد البنك المركزي الإيراني أنه يتخذ إجراءات قانونية لمواجهة دعوى قضائية رفعها دائنون أمريكيون مطالبين بأصول بقيمة 1.7 مليار دولار تحوزها وحدة "كليرستريم" التابعة للبورصة الألمانية.

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وقال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أمير حسين طيبي فارد اليوم السبت: "بعد هزائم قضائية متكررة في لوكسمبورغ، يسعى المدعون الأمريكيون لاتخاذ إجراء قانوني ضد كليرستريم أمام محاكم أمريكية. نقوم أيضا بإجراء قانوني جاد لمواجهة هذه الإجراءات".

وذكر البنك أن غرفة المقاصة تعتبر هذه الادعاءات بلا أساس وستتخذ خطوات ضدها.

وقالت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية الخميس الماضي، إن دائني إيران أقاموا دعوى في محكمة بنيويورك يطالبون فيها "كليرستريم" بتسليمهم أصولا تعود للبنك المركزي الإيراني.

وكانت السلطات الأمريكية استهدفت "كليرستريم" لسنوات ضمن تحقيقات في ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، فيما تنفي البورصة الألمانية ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: رويترز