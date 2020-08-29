حزب يوناني معارض: مساعي عزل أردوغان بالعقوبات تحولت لأضغاث أحلام

قال حزب "ميرا 25" اليوناني المعارض، إن محاولة عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دبلوماسيا عبر العقوبات، تحولت لأضغاث أحلام.

وجاء بيان الحزب المعارض، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي احتضنته العاصمة الألمانية برلين على مدار يومين.

وأضاف البيان أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لن تقبل حتى بالعقوبات نظريا على تركيا.

وتابع: "تحولت مساعي محاولات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس لعزل أردوغان دبلوماسيا عبر العقوبات التي ينتظرها بلا جدوى، إلى أضغاث أحلام".

وأوضح أن مباحثات رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الهاتفية مع ميركل ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تندرج ضمن جهود إعطاء انطباع بالحراك الدولي لا أكثر.

وتطالب اليونان وقبرص الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في المسح والتنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط، إلا أن الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على مدار اليومين السابقين في برلين، لم يخرج بقرار عقوبات ضد تركيا.

المصدر: الأناضول