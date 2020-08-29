البنتاغون: على أمريكا تعزيز قدراتها النووية لمواجهة الصين

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ضرورة أن تعزز الولايات المتحدة قدراتها النووية في ظل نمو القوة العسكرية الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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وكتب على "تويتر" إثر مباحثات مع نظيره الياباني تارو كونو: "في وقت تسعى فيه الصين الشيوعية لمضاعفة ترسانتها النووية، فإن تحديث قوتنا النووية ودعم جاهزيتها يعتبر أمرا ضروريا للحفاط على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة".

As Communist China moves to at least double the size of its nuclear stockpile, modernizing our nuclear force and maintaining readiness is essential to a free and open Indo-Pacific. pic.twitter.com/MNbIvDdTkS — Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) August 29, 2020

وبحث إسبر خلال لقائه كونو في جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، مجموعة من القضايا الأمنية بينها إقامة تحالفات في منطقة المحيطين.

وأعلن وزير الدفاع الياباني أن المعاهدة الأمنية الموقعة مع واشنطن تشمل الجزر الواقعة ببحر الصين الشرقي المتنازع عليها مع الصين، حيث اتفق الجانبان على معارضة أي محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم في الممرات المائية المحورية في المنطقة.

المصدر: إنترفاكس