شرطة برلين تفرق احتجاجا على قيود فيروس كورونا (فيديو)

فرقت الشرطة الألمانية السبت احتجاجا حاشدا في برلين على قيود فيروس كورونا، بعد ساعات من بدايته بسبب تقاعس المشاركين في المسيرة عن تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وجاء الاحتجاج مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في مختلف أنحاء أوروبا كما تم تنظيم احتجاجات مماثلة خلال اليوم في باريس وغيرها.

وقالت شرطة برلين على "تويتر": "للأسف لم يكن أمامنا اختيار آخر... جميع الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لم تؤد إلى الامتثال للشروط".

وأفادت الشرطة التي نشرت 3000 من أفرادها، بأن 18 ألف محتج استعدوا لعنف محتمل بعد أن دعا نشطاء يعارضون قيود فيروس كورونا متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا لتسليح أنفسهم والتجمع في برلين.

وكانت الشرطة قد حظرت الاحتجاج في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكن محكمة ألمانية أعطت الضوء الأخضر لتنظيمها.

وحثت المستشارة أنغيلا ميركل المواطنين الجمعة على الحذر، وقالت: "هذه مسألة خطيرة.. خطيرة كما كانت في أي وقت مضى، وعليكم مواصلة التعامل معها بجدية".

المصدر: رويترز