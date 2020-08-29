بـ76 مليون دولار.. ترامب يتفوق على بايدن في جمع الأموال الانتخابية

تمكنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واللجنة الوطنية الجمهورية ولجان التبرعات المشتركة الخاصة، من جمع مبلغ 76 مليون دولار خلال المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2020 هذا الأسبوع.

وقال مسؤول كبير في حملة ترمب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية من خلال جمع التبرعات الهائلة والمشاهدة القياسية، كان مؤتمر إعادة ترشيح الرئيس ترامب قد حقق نجاحا هائلا وغير مشروط".

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وأضاف: "الحماس للرئيس ترامب تجاوز السقف وهو شيء لا يمكن جو بايدن أن يحلم به".

وكانت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، أعلنت أنها واللجنة الوطنية الديمقراطية ولجانها المشتركة لجمع التبرعات، جمعت 70 مليون دولار من الأموال خلال المؤتمر الديمقراطي الذي استمر 4 أيام. وأقامت حملة بايدن العديد من الفعاليات الشعبية وجمع الأموال بالدولار على مدار الأسبوع.

في غضون ذلك، حقق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري 147.9 مليون مشاهدة عبر التلفزيون والإنترنت بين يوم الإثنين ونهاية برنامج ليلة الخميس، وفقا لمسؤول كبير في الحملة.

أما مؤتمر DNC الديمقراطي، وكما ذكرت "فوكس نيوز" فقد حصل على 122 مليون مشاهدة عبر التلفزيون والإنترنت.

من جهتها، روجت رئيسة المجلس الوطني للحزب الجمهوري رونا مكدانيل بالأرقام، قائلة إن الحزب الجمهوري هذا الأسبوع "كان قادرا على تجاوز ضجيج وسائل الإعلام السائدة وإخبار الناخبين بقصص حقيقية من الأمريكيين الحقيقيين الذين تم تمكينهم ورفعهم من قبل ترمب المؤيد للنمو والفرص، والسياسات الموالية لأمريكا - وكان لها صدى واضحا".

المصدر: the hill، foxnews